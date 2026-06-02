https://news.day.az/azerinews/1838737.html Azərbaycanda 152 min nəfər üçün xüsusi PENSİYA - SİYAHI Bu ilin may ayında Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 152 213 nəfər olub. Day.Az bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onların 115 189 nəfəri yaşa, 13 742 nəfəri əlilliyə, 23 282 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.
