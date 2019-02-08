Легендарный Рой Янг: Salam, əziz Azərbaycan! - ВИДЕО

Salam, əziz Azərbaycan! - c такими словами приветствия обратился легендарный исполнитель джаза, блюза и соул Рой Янг (Roy Young) в преддверии концерта в Баку, который пройдет в Международном центре мугама 17 февраля в 20:00. На концерте Рой Янг (Roy Young) выступит с группой группа "King of Blues" ("Король блюза"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

70-летняя легенда джаза и ритм-энд-блюза Рой Янг - это имя навсегда вписано в музыкальную историю 20 века. Его творчество - это праздник солнечного Нью-Орлеанского джаза и вся история настоящего, напитанного страстью многих поколений блюза и свинга 50-60гг. Он выступал на лучших сценах мира с великими Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом, Билом Кобэмом, Билли Шеппардом, Джонни Миччелом.

Рой Янг исполняет с теплотой и страстью, как это делают на его родной Ямайке. В детстве Янг переехал с родителями в Англию, а в 1969 году, когда ему исполнилось 19 лет, обосновался в Израиле. Сегодня за плечами у Роя Янга более чем полувековая триумфальная карьера, он постоянный гость мировых фестивалей на лучших джазовых площадках мира. Его глубокий, завораживающий голос, открытость и мягкий юмор в общении с аудиторией никого не оставляют равнодушным и превращают каждое выступление певца в невероятное, искромётное шоу. В его исполнении даже самые лиричные композиции звучат настолько задорно, что публика, очарованная ритмами джаза и блюза, предпочитает танцевать.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Телефон для справок: (051) 303-35-40

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