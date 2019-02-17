Потрясающий до глубины души концерт в Баку - Максим Фадеев, Эмин Агаларов, Molly - ФОТО - ВИДЕО

В Бакинском конгресс-центр прошел потрясающий концерт российского композитора, продюсера и певца Максима Фадеева, который, без преувеличения, навсегда останется в памяти зрителей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend. В концертной программе также приняли участие народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMİN) и экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина (Molly).

В конце 2018 года Максим Фадеев впервые за 25 лет вышел на сцену в большом сольном концерте в Crocus City Hall в Москве, а второй раз уже в Баку. Концерт в Baku Convention Center прошел при аншлаге, подарив зрителям яркие эмоции, которые на протяжении вечера овациями встречали выступления артистов.

Как известно, после полученной травмы Максим Фадеев лишился слуха. Врачи даже запретили ему петь и слушать громкие звуки, но любовь к музыке преобладала над недугом. Для выступления в концерте он привез в Баку специальную слуховую аппаратуру, так как из-за сильнейшей травмы уха сейчас с трудом распознает звуки. Ему был установлен датчик на кости головы, с помощью которого он мог воспринимать звук. На сцене была также установлена специальная зона, откуда исполнял певец, - ему также помогали особые приборы и аппаратура, показывающие темп композиции, ее длительность, частоту исполнения и вовлеченности артиста.

"Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас. Просто каждый концерт приходится готовить будто это "адронный коллайдер". Я пою глазами и душой. Я вас не слышу, но я вижу вашу реакцию. И мне очень радостно и приятно!", - сказал артист.

Для праздничного вечера Максим Фадеев подготовил эксклюзивную программу. На концерте были представлены хиты и новые композиции, среди которых "Танцы на стеклах", "Беги по небу", "Кто ты", "Сестричка", "Беги по небу", "Мы вдвоем" и другие. А кульминацией стал дуэт Эмина Агаларова и Максима Фадеева - презентация нового клипа и композиции "Мой Азербайджан", которую написал российский композитор.

Максим Фадеев сказал, что очень любит нашу страну: "Азербайджан - это родина моего лучшего друга Эмина, которого я ценю и уважаю. А значит, и моя вторая родина. Когда мой друг Эмин попросил меня написать эту песню и исполнить дуэтом - я был счастлив сделать это вместе с ним. Это особенная песня для меня - Мой Азербайджан! И, конечно, когда Эмин предложил мне выступить в Баку, и я с удовольствием принял это предложение. Для меня это большая честь. Это город моих друзей. Это город настоящих гостеприимных людей".

Эмин Агаларов также сказал со сцены, что Максим Фадеев получил высокую награду Министерства культуры Азербайджана за вклад в развитие отношений между двумя странами.

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