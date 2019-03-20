В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, проходят развлекательные вечера и концерты, телезрителям представляются интересные передачи. Традиционно в эти дни принято встречать праздник в национальной одежде.

А как бы смотрелись мировые звезды в азербайджанской национальной одежде? Фотохудожник Гейбат Вугар Азери представил Trend свой взгляд на мировых звезд, передает Day.Az. Получилось - супер! Не отвести глаз! Великолепно!

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