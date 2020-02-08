Между Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург, Россия) и Азербайджанским национальным музеем ковра (АНМК) подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщили Day.Az в музее. В церемонии подписания приняли участие руководители обоих музеев - Михаил Пиотровский и Ширин Меликова.

В документе нашли свое отражение намерения сторон о развитии и расширении двусторонних отношений и культурного сотрудничества в сфере распространения знаний об истории, культуре, традициях и народах России и Азербайджана. Стороны планируют проводить научно-исследовательскую работу, обмениваться информацией и опытом в сфере музейного дела, в том числе хранения и реставрации экспонатов, осуществлять совместные выставочные проекты.

Меморандум предусматривает, в числе прочего, каталогизацию азербайджанских ковров, хранящихся в Эрмитаже, уточнение их этикетажа и аннотаций в плане указания Азербайджана как места их изготовления, а также организацию совместной выставки двух музеев в ноябре 2020 года, в рамках IX Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Среди направлений сотрудничества особое место займет работа по улучшению условий доступа к культурным ценностям для людей с особыми потребностями. Одной из таких программ может стать представленный на церемонии инклюзивный проект "Пазырыкский ковер", который объединит опыт работы двух музеев в этой сфере. Предполагается создать реплики фрагментов пазырыкских ковров из собрания Эрмитажа, которые дадут возможности людям с нарушениями зрения ощутить разнообразие техник древних мастеров, почувствовать рисунок орнаментов.

В основу проекта ляжет разработанный в Азербайджанском национальном музее ковра специальный метод ткачества, сочетающий в себе безворсовую и ворсовую техники, который позволит тактильно определять форму орнамента и его структуру. Каждый образец будет сопровождаться текстом шрифтом Брайля и тифлокомментарием к экспонату. Тактильные модели могут быть интересны всем посетителям музея - многие хотели бы прикоснуться к ковру, ощутить его текстуру, особенность каждой техники.

Реализовать проект планируется как в Эрмитаже, так и в Азербайджанском национальном музее ковра. Координаторами первого межмузейного проекта станут - директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова и заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Эрмитажа Игорь Малкиель.

Это уже второй совместный проект двух музеев. В ноябре 2019 года Игорь Малкиель по приглашению Азербайджанского национального музея ковра провел в Баку тренинг, посвященный консервации экспонатов ювелирной коллекции АНМК, на котором были также обсуждены вопросы применения инклюзивных программ.

Азербайджанский национальный музей ковра стал первым музеем нашей страны, заключившим меморандум о сотрудничестве с Эрмитажем. Это значимое событие для культурной жизни Азербайджана.

Являясь не только хранилищем материальных культурных ценностей, но и выступая в роли культурно-образовательного центра, АНМК занимается пропагандой коврового искусства в нашей стране и политики культурного наследия Азербайджана за рубежом. Одним из важнейших направлений его деятельности в международном музейном пространстве является налаживание связей с ведущими мировыми музеями и осуществление с ними совместных проектов.