Иллюстратор Кянан Шейхзаманлы (Kenan Sheykhzamanli) завоевал популярность в Сети благодаря интересным и необычным скетчам и рисункам. В беседе с Day.Az и рассказал о том, как учился рисовать, какие работы больше полюбились публике и многое другое.

Я рисую с детства. Еще в школьные годы я увлекся лепкой. Мама, увидев мой интерес к рисованию и лепке из пластилина, отдала меня в пять лет в кружок. Мои родители, видя мой талант, хотели, чтобы я стал дизайнером. Но я не стал учиться по этой специальности. Я сдал экзамены и поступил на регионоведение по Греции, но больше времени уделял рисованию.

В старших классах меня заинтересовала японская культура, в особенности их аниме и манга (комиксы на японском). Я стал фанатом Масаши Кишимото (Naruto) и мечтал в один день научиться рисовать, как он, и печататься в тех же изданиях, где и он. Еще меня очень вдохновил мультсериал "Бакуман", где главными героями были аниматор и сценарист, которые создавали мультфильм и в сюжете раскрывали все подробности профессии. Аниме, основанное на реальных событиях, стало моим самоучителем. Они хотели выиграть премию Осаму Тэдзука, которого называли "богом манги". Именно после просмотра "Бакумана" я решил рисовать комиксы, стать иллюстратором.

Научиться самому создавать иллюстрации было не сложно. Вся необходимая информация есть в Интернете и книгах. Например, я читал о цветах, тенях, свете, пространственной перспективе, композиции и т.д. Я научился рисовать мангу, писать портреты масляными красками и открыл для себя и digital painting. И сейчас, когда у меня спрашивают на какие курсы записаться, чтобы научиться иллюстрации, я говорю, что в курсах нет необходимости. Но уже сейчас я сам задумываюсь о том, чтобы записаться на курсы, но за рубежом и развиваться в направлении анимации.

Мне говорят, что мои работы отличаются от других, что у меня узнаваемый стиль. Если посмотреть на работы зарубежных иллюстраторов, то я не особо выделяюсь. Мои работы мультяшные, но при этом мне нравится сохранять реалистичность, которая выражается в анатомической верности рисунка, прорисованных руках, которые, на мой взгляд, создают динамику.

Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Если говорить о коммерческих проектах, то удовольствие мне приносит работа в журнале Nargis: это в основном сториборды, бьюти-, фэшн-иллюстрации. Я также работал над одним из рекламных роликов для AZAL, создав сториборд для них. А недавно мне предложили постоянную работу в одной компании, где я должен буду рисовать комиксы.

Также есть много работ, которые я делаю для себя, но которые очень полюбились подписчикам в Инстаграме. Например, есть комикс, героев которых я срисовал с себя и своей подруги. В свободное от заказов время я продолжаю работать над ним. Также я рисую популярных звезд или персонажей фильмов. На днях нарисовал Дуа Липу, и, к моему удивлению, она поделилась моей работой на своей странице в Инстаграме.

Обычно я рисую сразу в специальной программе на компьютере. На бумаге создаю только зарисовки, наброски идей. Но у меня есть скетчбук, рисунками из которого я также делюсь в Инстаграме.

Однажды я решил создать героев Тельца и Деву и нарисовать серию иллюстраций в стиле "love story". Подписчики проявили активный интерес к этим работам и попросили нарисовать и другие знаки Зодиака. А недавно я еще и начал зарабатывать на своих иллюстрациях - стал продавать стикеры со своими работами. И меня очень радует, что мои работы так востребованы.

Ф. Агаларова