Бакинский книжный центр представил проект в новом формате

Традиционный субботний "Час чтения" Бакинского книжного центра прошел в новом формате, сообщили Day.Az в пресс-службе Baku Book Center.

В прямом эфире на страницах Baku Book Center в социальных сетях Facebook и Instagram известные телеведущие Сяма Абыева, Джейхун Али, Турана Гусейнли и Эмиль Шахзаде прочитали детям азербайджанские народные сказки, а также сказки зарубежных писателей из сборника "Hər günə bir nağıl" (Каждый день по сказке).

"В детской зоне, в которой всегда можно увидеть десятки ребятишек, сегодня присутствовали только читающие сказки ведущие и сотрудники Центра. Очень надеемся, что в ближайшее время наш субботний "Час чтения" возобновит работу в формате живого общения!", - говорится в сообщении.