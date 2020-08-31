В пригороде Баку реставрируют древнюю баню

Недавно начались работы по расчистке древнего исторического памятника - бани Гум, расположенной в поселке Маштага. Памятник очищен от бытовых отходов и сточных вод.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнли, передает Day.Az.

По его словам, также актуален вопрос восстановления и консервации.

"Работы по расчистке будут завершены в ближайшие дни, а исторический памятник будет огражден металлической сеткой. Хочу отметить, что исторический памятник и раньше несколько раз очищали, а жителей предупреждали, что они несут ответственность за засорение памятника. Они жаловались на отсутствие поблизости мусорных контейнеров. Эта проблема уже разрешена - на территории установлены контейнеры для бытовых отходов", - сказал Фариз Гусейнли.