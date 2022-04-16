Азербайджанские стихи представлены на мировых цифровых музыкальных платформах

Семь стихотворений известной азербайджанской поэтессы Нигяр Гасанзаде из сборников "Запястья" и "Серебро" в авторском дуэте с популярным актером театра и кино Туралом Ахмедом представлены на мировых цифровых музыкальных платформах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стихи декламируются на азербайджанском языке.

Нигяр Гасанзаде в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне. Ее имя было включено в топ-10 лучших зарубежных поэтов Великобритании. Произведения поэтессы вошли в антологию Russian Women Poets, изданную в качестве одного из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также в антологию произведений 70 русских женщин-поэтов XX века - Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее авторская декламация вошла в аудиоархивы Британской библиотеки. Нигяр Гасанзаде - участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Ее стихи публиковались в литературных изданиях Европы, Азии, США и Африки.

"Читать свои стихи на родном языке, в дуэте - это было впервые, и это было тепло и уютно. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто поддержал и участвовал в этой творческой работе, а именно: молодому и талантливому композитору Оксане Велиевой, мелодии которой так чудесно согрели наши голоса, руководителям компании İlkwave Илькину Гасану и Гейдару Гаджиеву - за возможность выступить с этим проектом на мировых музыкальных цифровых платформах. Я хочу поблагодарить всех поэтов-переводчиков, чьи переводы были озвучены. Кстати, никто из них не знал о происходящем. Эти переводы были мне отправлены несколько лет назад и никогда нигде не звучали. Хотелось бы отметить одно стихотворение Qayıdış - перевод поэта Махира Гурбанова. Я читала эти стихи на Фестивале Вагифа в Шуше летом 2021 года", - отметила поэтесса.

Авторами переводов также являются Захид Сарыторпаг, Салам Сарван, Махир Гурбанов, Рабига Намик гызы и Шахрияр Дел Герани.

Прослушать стихи на платформах Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Yandex Music и Amazon Music можно по ссылке.