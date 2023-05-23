Мир Фархада Рагимова

В Баку открылась персональная выставка члена Союза художников Азербайджана Фархада Рагимова под названием "Мой Мир", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, народные художники Азербайджана Фуад Салаева и Ариф Гусейнов, заслуженный художник Азербайджана Эльдар Гурбанов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, теоретик, художник Эльчин Шамилли отметили необычный взгляд художника на окружающий мир.

Как художнику интерпретировать окружающий мир, совершенствовать и передавать зрительные образы, фантазии и стремления? И что вообще значит смотреть на мир глазами художника? Такими вопросами задавались гости экспозиции. Все мы, в силу тех или иных обстоятельств, видим мир по-разному. Кто-то в черно-белых тонах, а кто-то во всем многообразии красок! Но творческие люди смотрят на окружающую их действительность иначе. Они замечают необычность ракурса, красивые цветовые отношения, характерные образы, передавая все на холсте. Бесспорно, талантливый художник может видеть, чувствовать и мыслить по-другому, более ярко и насыщенно, и не только видеть, но и передавать свои ощущения через творчество. Часто художник открывает для себя что-то новое и изучает мир, не сидя перед экраном, а за пределами рабочего места. Всегда движет желание найти удивительное во всём, разглядеть неочевидное и незаметное в привычных предметах. А вдохновить может всё что угодно - утренний туман или капля росы, озарение может прийти просто по пути в магазин.

Художники замечают такие незаметные для других мелочи как, например, блик на капельке от дождя, движение ветки от дуновения ветра, небо в луже, и даже улыбку в падающем листке... - весь мир в его красоте и многообразии! Самое главное - это жить с широко открытыми глазами, считает художник.