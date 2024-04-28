В Госфильмофонд Азербайджана поступили редкие фотографии Эльдара Гулиева и Хайяма Мирзазаде

В Госфильмофонд Азербайджана из личного архива поступили редкие фотографии, снятые в 1979 году, сообщили Day.Az в Госфильмофонде.

Фотографии были сняты в Азербайджанском государственном музее ковра и народно-прикладного искусства (сейчас - Азербайджанский национальный музей ковра), на них запечатлены народные артисты - кинорежиссер Эльдар Гулиев (1941-2021), композитор Хайям Мирзазаде (1935-2018), народные художники Токай Мамедов (1927-2018), Камиль Алиев (1921-2005) и заслуженный деятель искусств Мюрсал Наджафов (1918-1997).

Поступившие материалы будут включены в личные архивные фонды Эльдара Гулиева и Хайяма Мирзазаде.

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