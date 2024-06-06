В Гяндже прошел вечер, посвященный творчеству Гамбара Гусейнли

В рамках проекта Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова "Gəncə və Gəncəlilər" (Гянджа и гянджинцы) прошел вечер, посвященный творчеству видного композитора, заслуженного деятеля искусств Гамбара Гусейнли, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В концертной программе "Ay işığında" (При свете луны) были представлены композиции из репертуара композитора. В сопровождении Ансамбля народных инструментов филармонии выступили народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженная артистка Кямаля Тагиева, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, солисты Вюсал Намазов, Замина Нуриева, Азер Вердиев, Самира Гаджиева.

Гамбар Гусейнли родился 16 апреля 1916 года в Гяндже. Потеряв родителей в раннем возрасте, он остался на попечении старшего брата. С детства Гамбар был окружен людьми из музыкального и поэтического мира, и обладая хорошей памятью наизусть знал многие произведения. Окончил музыкальную школу по классу тара, стал студентом Гянджинского педагогического техникума. Однажды, в 1932 году из Москвы на гастроли приехал "Восточный симфонический оркестр". За день до концерта неожиданно заболел исполнитель на таре и Гамбару предложили заменить его. Молодой музыкант отлично справился со своей работой, тем самым заработав уважение и почет. С отличием окончив техникум, в 1935 он поступил в Бакинский музыкальный техникум. После окончания учебы Гамбар переезжает в Шушу, где работает директором музыкального техникума.

В 1940 году Гамбар Гусейнли возвращается в Баку, где по инициативе великого Узеира Гаджибейли организует при Азербайджанской государственной филармонии ансамбль сазисток. Он становится его дирижером и художественным руководителем. С началом Великой Отечественной войны он начинает вести активную концертную деятельность, вместе с певцами выступает в различных городах и районах республики. Из-за поддержки известных писателей Ахмеда Джавада и Гусейна Джавида композитор становится жертвой сталинских репрессий и получает четырехлетний тюремный срок. После освобождения в 1947-1951 годах он руководит Гянджинской государственной филармонией, и пишет музыку к театральным постановкам.

Гамбар Гусейнли является автором различных музыкальны­х произведен­ий, около 100 романсов и песен, музыки и песни к спектаклям. Стихотворной основой были сочинения и произведения классиков азербайджанской литературы, таких как Низами, Насими, Физули, Вагиф, Натаван, Самед Вургун, Джафар Джаббарлы, Наби Хазри, Бахтияр Вахабзаде и многие другие.

Прославила­ композитор­а его знаменитая­ песня "Джуджалярим", которая была переведена более, чем на 100 языков мира, являясь самой известной детской песней и визитной карточкой Азербайджана.

Гамбар Гусейнли скончался 31 июля 1961 года и был похоронен в Гяндже. На доме, в котором композитор жил в Баку, установлена мемориальная доска. В честь него также назван Гянджинский музыкальный техникум и одна из центральных улиц Гянджи, где возведена статуя композитора.

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