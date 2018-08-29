Buta Airways открывает рейсы в третий по величине город Турции

С шестого октября 2018 года национальный лоукостер Buta Airways открывает прямые рейсы в еще одно популярное направление Турции - Измир. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend



Минимальный тариф по направлению Баку-Измир (аэропорт имени Аднана Мендереса), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю - по субботам.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Будучи лоукостером, в минимальном тарифе "Бюджет" такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Измир - третий по величине город и второй по размеру порт Турции. Он раскинулся на берегах живописного Эгейского моря и считается одним из самых красивых городов в стране. Измир является крупным деловым центром страны и современным морским курортом с множеством старинных памятников, огромных площадей, разнообразных музеев и пальмовых рощ. Новое направление авиакомпании позволит еще больше увеличить пассажиропоток между двумя дружественными странами.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

t.me/Buta_Airways

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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