Азербайджанская госкомпания SOCAR прокомментировала информацию о том, что BP и SOCAR рассматривают возможность проведения геологоразведки на двух инвестиционных блоках на водной акватории Аральского моря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Между сторонами проводятся консультации, рассматриваются предложения. На данный момент сотрудничество идет именно в этом ключе. Если в будущем будет принято решение о проведении разведочных работ, мы соответственно оповестим общественность", - сказали в компании.

Ранее, Podrobno.uz сообщил со ссылкой на замдиректора "Нефтегазинвеста" Хусниддина Тураева, что BP и SOCAR рассматривают возможность проведения геологоразведки на двух инвестиционных блоках на водной акватории Аральского моря.

"Обе эти компании в консорциуме начали работу в Узбекистане. С ними подписаны меморандумы о сотрудничестве, а также соглашение о конфиденциальности. В частности, они рассматривают проведение геологоразведочных работ на двух инвестиционных блоках на водной акватории Аральского моря. В прошлом году мы передали им необходимую геологическую информацию. В настоящее время они изучают материалы. Надеемся, что они примут решение по дальнейшим работам на данных блоках в ближайшее время", - сказал Тураев.