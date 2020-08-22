В Азербайджане ужесточили правила беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Как передает Day.Az, данное решение подписал премьер-министр страны Али Асадов.

Согласно решению Кабмина, теперь гражданин с собой через границу может провезти без уплаты пошлин товаров всего на 800 долларов США. До сих пор лимит составлял 1500 долларов.

То же самое касается заказов через интернет. Раньше в месяц гражданин мог заказать на свое имя товаров на сумму не более 1500 долларов без уплаты каких-либо таможенных сборов. Сейчас этот лимит понижается также до 300 долларов США.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.