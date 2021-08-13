https://news.day.az/economy/1369421.html Lufthansa возобновила полеты в Баку - ФОТО
Lufthansa возобновила полеты в Баку - ФОТО
Компания Lufthansa, являющаяся ведущим авиаперевозчиком Германии, возобновила полеты в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Баку - Франкфурт по средам и субботам.
Отметим, что во время регистрации на рейс пассажиры должны предъявить сертификат о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученном в течение 72 часов до вылета. Это правило не распространяется на детей младше одного года. Возраст ребенка рассчитывается с учетом даты вылета.
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