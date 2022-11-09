Турецкая делегация обсудила инвестиционные возможности в Карабахе

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, председатель муниципалитета города Чорум Х. Ибрахим Ашгын, ректор Университета HİTİT проф. др. Али Осман Озтюрк и члены Меджлиса муниципалитета Чорума посетили Азербайджан.

Как передает Day.Az, во встрече приняли участие председатель правления MUSIAD Azerbaijan Рашад Джабирли, заместитель председателя Саит Йинанч, члены правления Хусейн Япар, Осман Ягубов, Юсуф Гусейнов и члены MUSIAD.

В ходе встречи состоялись консультации между сторонами по вопросам взаимной деятельности и сотрудничества.

Также обсуждалось создание рабочей группы в рамках расширения сотрудничества.

Кроме того, обсуждалось расширение сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в торгово-экономической и образовательной сферах.