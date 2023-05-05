https://news.day.az/economy/1561930.html Объем прямых иностранных инвестиций в ненефтяном секторе Азербайджана превысил 5 млрд долларов
Объем прямых иностранных инвестиций в ненефтяном секторе Азербайджана превысил 5 млрд долларов
Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в ненефтяной сектор Азербайджана за последние 5 лет, превысил 5 млрд долларов.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Было отмечено, что доля прямых иностранных инвестиций, вложенных в этот сектор, в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 21,2 процента.
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