ОПЕК прогнозирует увеличение спроса на нефть

Спрос на нефть в мире может вырасти до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году, а общий спрос на энергоносители к этому сроку поднимется на 23%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает CNBC.

"Нефть незаменима в обозримом будущем. По нашему прогнозу мы видим, что глобальный спрос на нефть увеличится до 110 млн баррелей в день к 2045 году", - отметил Хайсам аль-Гайс во время выступления на открытии конференции по энергетике Energy Asia в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

По его словам, к 2045 году доля нефти в мировом энергобалансе будет на уровне 29%. При этом дефицит финансирования нефтегазовой отрасли может поставить под угрозу безопасность энергосистем и приведет к глобальному энергетическому хаосу.

Он добавил, что в будущем возобновляемые источники энергии будут играть большую роль в энергобалансе мира. При этом уже некоторые страны ОПЕК стали вкладывать большие деньги в это направление.