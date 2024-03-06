Kapital Bank победил в шести номинациях премии "Банковские Награды - 2023" ("Bankçılıq Mükafatları - 2023"), которую традиционно проводит Ассоциация банков Азербайджана (АБА).

Капитал Банк был награжден в 2023 году в следующих номинациях: "Корпоративная социальная ответственность", "Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты", "Член АБА, проводящий мероприятия по повышению финансовой доступности малого и среднего бизнеса", "Самый активный банк, поддерживающий устойчивые банковские проекты" и "Участие в программе предпринимательства".

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.