Лидеры 14 стран ЕС выступили за изменение правил Европейского инвестиционного банка

Лидеры 14 стран Евросоюза, в том числе Германии, Франции и Италии, выступили за изменение правил кредитной политики Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для получения возможности инвестировать в вооружения с целью укрепления обороноспособности сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кредитные возможности ЕИБ срочно необходимы в этой новой приоритетной области ЕС, и именно поэтому мы должны обсудить способы обеспечения дальнейших инвестиций банка в этот сектор", - заявил газете Financial Times (FT) премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, инициировавший появление совместного письменного обращения в преддверии саммита блока 21-22 марта.

ЕИБ "необходимо улучшить финансирование сфер безопасности и обороны в соответствии с новыми приоритетами ЕС", приводит выдержки из документа FT. В письме, подписанном также руководителями Болгарии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Швеции, содержится призыв к "переоценке текущих определений проектов двойного назначения и списка сфер деятельности".

По их мнению, подобные изменения могут стать "сигналом" для частных инвесторов, заставляя их вкладывать больше денег в оборону. Авторы обращения считают также необходимыми обнародовать "разъяснения" по поводу того, что "не существует никаких ограничений [на инвестиции в оборону] в соответствии с законодательством ЕС".

ЕИБ запрещено "инвестировать в секс-индустрию, азартные игры, а также оборону, за исключением продукции двойного назначения, такой, например, как дроны", напомнила FT.

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