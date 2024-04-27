Совет по исламским финансовым услугам надеется, что Азербайджан будет развивать исламскую финансовую индустрию

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) надеется на то, что Азербайджан будет развивать исламскую финансовую индустрию.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал генеральный секретарь IFSB Гиат Шабсиг в кулуарах ежегодного собрания Исламского банка развития (IsDB) в Эр-Рияде.

"Исламское финансирование сейчас достигло зрелости во всем мире, и существует большое количество стран, которые его применяют. Мы видим, что такой спрос есть. Конечно, это способствует экономическому развитию этих стран. У нас есть правила, стандарты, и их можно легко реализовать. Мы очень надеемся, что Азербайджан при необходимости внедрит эти стандарты и будет развивать исламскую финансовую индустрию", - сказал он.

Шабсиг отметил, что IFSB может помочь регулирующим органам принять стандарты исламского финансирования, изменить свои законы и правила, чтобы включить эти стандарты.

"Это поможет отрасли и позволит ей работать безопасно и разумно. В глобальном масштабе исламские финансы росли примерно на 14 процентов за последние пять лет ежегодно. Это огромный рост.
В нашем членстве среди немусульманских стран Великобритания, Китай, Германия, Япония. Исламский банкинг очень прибыльно работает и в немусульманских странах", - сказал генеральный секретарь IFSB.

Он отметил, что когда страны принимают исламское финансирование, они углубляют рынок, поскольку у них появляется больше возможностей, больше инструментов.

"Масштаб развития исламского финансирования зависит от экономической ситуации", - заключил Шабсиг.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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