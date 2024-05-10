PASHA Holding является одним из основных партнеров ООН в подготовке к COP29

PASHA Holding является одним из основных партнеров ООН в Азербайджане в мероприятиях, касающихся подготовки и проведения COP29 в Баку и сегодня проводит первый диалог по этого важнейшему событию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии "Диалоги о климате: дорога к COP29" заявил представитель холдинга по вопросам стратегии PASHA Holding Теймур Гусейнов.

Он приветствовал участие в сегодняшнем мероприятии представителей ООН и председательства COP29.

"Холдинг и его акционеры считают важным, чтобы частный сектор был вовлечен в процесс, связанный с COP29 и со всеми вопросами касательно защиты климата", - подчеркнул он.

Гусейнов упомянул, что холдинг отвечает всем международным стандартам, то есть следует и стратегии ESG.

"Мы участвуем в рабочих встречах по COP29, имеем долгосрочную стратегию устойчивого развития, перекликающуюся со стандартами ООН. Наше участие в процессе, связанном с COP 29, будет активным", - добавил Гусейнов.

Отметим, что в соответствии с миссией ООН по решению глобальных проблем, холдинг начал стратегическое партнерство для реализации эффективных инициатив, направленных на содействие устойчивому развитию и решение проблемы изменения климата.

Основная цель мероприятия 10 мая под названием "Обзор конференции ООН по изменению климата: перспективы частного сектора" - предоставить общую информацию о конференции COP29 сотрудникам PASHA Holding, а также обсудить роль частного сектора в борьбе с изменением климата.

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