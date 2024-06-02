Мужчина получил по почте от неизвестных живую гремучую змею

В США мужчина получил по почте посылку, в которой была живая гремучая змея, пишет Inside Edition. По словам американца, ему угрожают неизвестные люди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Элайджа Боулз из Калифорнии рассказал, что на прошлой неделе ему пришла посылка от неизвестного. Когда мужчина вместе с подругой открыл коробку, внутри нее он увидел живую гремучую змею.

"Моя подруга чуть не кинула эту коробку в меня от неожиданности", - вспоминает он.

В полиции заявили, что начали расследование этого дела. На данный момент известно, что посылка была отправлена через Почтовую службу США, и она имеет обратный адрес во Флориде.

Посылка пролежала на почте почти две недели, прежде чем попала в руки Боулза. Теперь мужчина надеется, что полицейским удастся установить виновных.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!