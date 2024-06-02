Стало известно, в каких отношениях Натали Портман с 29-летним актером

Стало известно, в каких отношениях Натали Портман с актером Полом Мескалем после совместных фото у бара. Об этом сообщает ET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщениям инсайдера издания, Натали Портман сохранила исключительно дружеские отношения с актером Полом Мескалем. Он подчеркнул, что между парой нет романтических отношений.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма "Черный лебедь". В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.

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