Диетолог перечислил продукты, способствующие долголетию

Британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail, что низкокалорийная диета, основанная на ярких продуктах, снижает воспаление в организме. Это способствует долголетию и снижает риск многих заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста по питанию, самым надежным способом достижения долголетия является здоровый образ жизни. Мосли объяснил, что нужно регулярно выполнять физические упражнения и есть много "ярких" продуктов, в число которых входят красная рыба, креветки, помидоры, фиолетовая капуста и картофель. Эти ярко окрашенные продукты содержат мощные антиоксиданты - вещества, защищающие клетки организма от повреждения особыми формами кислорода, свободными радикалами.

Диета на основе ярких продуктов способствует снижению вреда, наносимого свободными радикалами, также известного как окислительный стресс. Окислительный стресс и сопутствующее ему воспаление являются главной причиной старения организма, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления когнитивных нарушений.

Диетолог также отметил, что продлению срока жизни способствует ограничение калорийности рациона. Легкий дефицит калорий препятствует молекулярным изменениям, происходящим в организме в процессе старения.

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