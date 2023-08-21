Нутрициолог перечислила продукты-рекордсмены по содержанию белка

Курица и рыба - продукты-рекордсмены по содержанию белка, рассказала нутрициолог Ксения Кукушкина. Эти и другие продукты, богатые одним из главных микроэлементов, она перечислила "Ленте.ру", передает Day.Az.

Специалистка назвала мясо одним из главных источников белка, основного строительного материала для тканей и клеток организма. Курица, индейка, говядина и свинина содержат в среднем 15-20 граммов белка на 100 граммов продукта.

18-20

граммов

белка содержится в 100 граммах приготовленной рыбы.

Еще один источник белка - рыба (тунец, лосось, скумбрия, сельдь), также содержащая полезные жирные кислоты, и морепродукты, - например, креветки, кальмары и мидии, - которые при этом являются низкокалорийными источниками питания.

Бобовые (фасоль, нут, горох и чечевица) содержат много белка, а также клетчатки и другие полезные вещества. Орехи также являются отличным источником белка и здоровых жиров. Миндаль, кедровые орехи и грецкие орехи, - все они содержат около пяти-семи граммов белка на 30 граммов продукта.

Кукушкина добавила, что животные источники белка усваиваются легче растительных. Однако, по ее словам, следует помнить, что красное мясо (говядина, свинина) нужно употреблять в умеренном количестве. Ключ к здоровью - умеренность и разнообразие продуктов, богатых не только белком, но и другими полезными микроэлементами, заключила она.