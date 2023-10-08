Назван самый опасный безалкогольный продукт для печени

Ради здоровья печени следует есть меньше сладкой выпечки, заявила диетолог Тамара Рау. Об этом она сообщила в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По ее словам, в большом количестве высококалорийная сладкая выпечка (булочки, круассаны, слойки, кексы, торты) приводит к накоплению жира в печени - жировому гепатозу. "Накопление происходит постепенно и может никак не давать о себе знать, его можно увидеть только на УЗИ. Годами человек может не знать о болезни, которая в итоге рискует перерасти в цирроз", - предупредила врач.

Также Рау добавила, что почти вся покупная сладка выпечка содержит в составе трансжиры, а организм не может полноценно усвоить такой продукт. Поэтому при постоянном употреблении трансжиров печень работает на износ.

В сладкой выпечке также обычно используется белая рафинированная мука, которая не несет пользы организму, так как очищена от клетчатки, витаминов и питательных веществ, отметила диетолог.

Однако полностью отказываться от выпечки необязательно, подчеркнула Рау. В качестве более здоровой альтернативы она предложила выпечку на основе цельнозерновой муки.

Натуральные подсластители - трегалозы или стевии - могут заменить рафинированный сахар, отметила Рау. Также она посоветовала использовать натуральное сливочное или кокосовое масло вместо маргарина.

Диетолог подытожила, что печень имеет большой запас прочности и способна восстанавливаться, но нездоровый режим питания способен погубить этот орган еще в детском возрасте, поэтому следить за рационом очень важно.