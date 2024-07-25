Как сварить рис для суши дома?

Залог успеха в приготовлении роллов - это правильно выбранный и отваренный рис. Чтобы помочь всем любителям японской кухни, желающим овладеть техникой изготовления роллов самим, главный технолог сети доставки суши и роллов "Много лосося"Людмила Румянцева поделилась подробной пошаговой инструкцией, как приготовить рис дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из ингредиентов понадобятся рис, вода, рисовый уксус, соль и сахар.

"Для начала нужно выбрать правильный сорт риса, ведь для роллов подходят далеко не все. Предпочтение следует отдавать круглозернистым сортам, именно они позволяют роллам сохранять форму, а ингредиентам - не смешиваться", - начала эксперт.

Выбрав нужную упаковку риса, технолог советует тщательно промыть водой.

"Сделать это нужно 4-5 раз. Соотношение воды и крупы - 1:1. Затем нужно дать рису немного просохнуть - отложите его на ситечке на 10-15 минут и дайте лишней воде уйти", - добавила Румянцева.

После подготовительных шагов она советует приступать к варке.

"Положите рис в кастрюлю и залейте водой, поставьте на средний огонь и ждите кипения.

Далее, уменьшаем огонь нужно и варим еще 15 минут. Рис почти готов. Осталось только добавить соль, сахар и уксус, перемешать и немного поварить на медленном огне до растворения сахара. Смесь должна стать клейкой и однородной", - рассказала технолог.

В завершение Людмила Румянцева посоветовала добавить любимые ингредиенты для начинки и наслаждаться приготовленными собственными руками роллами, поке и онигири.

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