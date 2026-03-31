Развеян миф о пользе популярного суперфуда

Черный кунжут активно набирает популярность в социальных сетях: пользователи называют его "новым матча" и приписывают ему множество полезных свойств - от снижения уровня сахара в крови до предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и даже восстановления цвета седых волос. Однако научные данные пока не подтверждают большинство этих утверждений. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кунжутные семена бывают белыми, желтыми и черными. Их веками используют в азиатской кухне - как в сладких, так и в соленых блюдах. Семена содержат большое количество жиров (около 50-64%), а также являются источником белка, поэтому кунжутное масло широко применяется в кулинарии.

По составу черный кунжут действительно немного отличается от белого. В нем обычно больше жиров, белка и углеводов, а также выше содержание некоторых витаминов и минералов. Однако при этом он и более калориен.

Кунжут также содержит так называемые антинутриенты - соединения, такие как фитиновая и щавелевая кислота. Они могут связывать минералы (например железо, кальций и цинк) и снижать их усвоение. Однако при обычном потреблении это обычно не вызывает проблем со здоровьем.

Одним из преимуществ кунжута считается наличие антиоксидантов - веществ, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, способные повреждать клетки. В черном кунжуте обнаружено больше фенолов и лигнанов - соединений с антиоксидантными свойствами - чем в белом.

Экспериментальные исследования на клетках и животных показывают, что один из таких лигнанов - сезамин - может снижать уровень холестерина и артериальное давление, а также обладать противоопухолевыми свойствами. Однако эти результаты пока не означают, что такие эффекты обязательно проявятся у людей.

Клинических исследований пока немного. Один систематический обзор, включивший шесть небольших исследований с участием 465 человек, показал, что употребление кунжута может быть связано со снижением индекса массы тела, уровня холестерина и артериального давления. Однако авторы отмечают, что качество доказательств было низким, поэтому делать однозначные выводы пока нельзя.

Отдельно изучалось влияние именно черного кунжута. В одном исследовании участники принимали около 2,5 грамма экстракта черного кунжута в день в течение четырех недель. У людей с повышенным давлением наблюдалось небольшое снижение систолического давления. Но это единственная работа такого рода, поэтому говорить о подтвержденном эффекте пока рано.

Что касается популярного утверждения о том, что черный кунжут может вернуть волосам естественный цвет, научных доказательств этому нет. В настоящее время нет убедительных данных, что какие-либо продукты способны обратить процесс поседения волос.