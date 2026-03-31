Шашлык надо готовить на углях - только так мясо правильно подрумянится. Уберете его в духовку, и не будет ни корочки, ни "дымка". Так считают многие, но не профессионалы.

Сделать шашлык в домашних условиях тоже реально, если правильно настроить духовку и не испортить мясо маринадом.

Как передает Day.Az, об этом Едим Дома рассказал шеф-повар Иван Кудряшов.

Как готовить мясо, чтобы появилась корочка?

При приготовлении шашлыка в духовке важно научиться имитировать жар мангала.

По словам шефа, важно выставить максимальную температуру с конвекцией, готовить мясо на шампурах или шпажках, а не на противне, и вниз поставить поддон для жира (иначе он будет скапливаться и гореть).

"Нужно включить режим конвекции при максимальной температуре и вниз поставить противень. На противне придумываем систему, как два кирпичика, на которые кладем шампура, и размещаем шампура на решетке.Сейчас направляющие в виде решетки есть в каждой духовке - важно лишь выбрать шампур, который будет туда входить", - объяснил шеф.

Если в духовке есть режим гриля - это дополнительный плюс. Однако всегда шашлык придется время от времени переворачивать.

Как замариновать шашлык для духовки?

Иван Кудряшов подчеркнул, что одного-единственного секретного маринада для домашнего шашлыка нет - есть разные рецепты. И для мяса, которое планируется приготовить дома, и для мяса на мангал эксперт предложил свой излюбленный способ маринования.

"Мы берем и слоями укладываем мясо, лук, лук, мясо. Оставляем на несколько часиков. Лук позволяет немного размягчить мясо, пропитать его аппетитным луковым ароматом. После добавляем соль, перец, какую-нибудь жидкость. Я лично использую совершенно обычную воду и каплю кислоты в виде яблочного или винного уксуса,лимонного сока", - поделился шеф-повар.

Надолго оставлять мясо в сухих специях нежелательно, потому что остатки потом начнут гореть.