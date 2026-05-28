Развеяны мифы о пользе натуральных и эко-продуктов

Надписи "натуральный", "эко", "без химии" и "без Е-добавок" часто заставляют покупателей воспринимать продукт как более полезный и безопасный, но сами по себе такие слова мало говорят о составе и качестве товара.

Как передает Day.Az, об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказал основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер.

Эксперт отметил, что один из самых устойчивых мифов связан с верой, что натуральное всегда полезно. По его словам, маркетинг активно использует эту ассоциацию - природа в рекламе выглядит как символ чистоты и безопасности, чтобы вызвать доверие.

Похожим образом, продолжил Фишер, работают фразы "без химии" и "без Е-добавок". Он объяснил, что первая держится на бытовом страхе, хотя химические вещества окружают человека постоянно, а буква Е означает код пищевой добавки в справочнике, а не метку вреда. В пример эксперт привел хорошо знакомые компоненты: аскорбиновая кислота - Е300, лимонная кислота - Е330.

"Часто потребители заблуждаются насчет маркировок "эко", "био", "органический" и "зеленый". Покупатели часто воспринимают их как одно и то же, хотя у этих обозначений разный смысл. Органическая продукция требует подтверждения, а зеленый цвет, листочки на упаковке и природные образы могут лишь создавать нужную ассоциацию", - объяснил Фишер.

Маркетолог добавил, что высокая цена тоже не подтверждает натуральность или пользу продукта. В стоимость часто входят упаковка, позиционирование, продвижение и маржа бренда. Поэтому более дорогой продукт не всегда оказывается более качественным по составу, заключил эксперт.