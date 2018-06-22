Windows 10 получил умную клавиатуру с турбоускорением
Microsoft не перестает улучшать свою Windows 10, постоянно наполняя ее все новыми и новыми опциями. В новой тестовой сборке Insider Preview, под кодовым названием Redstone 5, появилось несколько удобных решений для игр, ввода текста и улучшения для браузера Edge, сообщает The Verge.
Главное нововведение - умная клавиатура SwiftKey, использующая особый метод ввода Swype - непрерывный ввод текста без отрыва пальца от клавиатуры. Как показала практика, скорость такого набора возрастает в несколько раз, опережая традиционный ввод нажатием на клавиши, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
SwiftKey автоматически определяет вводимые слова и исправляет, если пользователь совершил ошибку, а также умеет предугадывать следующее слово для ускорения набора текста.
Клавиатура SwiftKey работает исключительно на сенсорных экранах планшетов, моноблоков или ноутбуков с сенсорными экранами, а также поддерживает русский язык.
Напомним, что Microsoft приобрела SwiftKey в 2016 году и выпустила первое крупное обновление для версий iOS и Android в начале этого года.
Вместе со SwiftKey софтверный гигант также ввел изменения в режим Game Mode и игровую панель Windows 10.
Игровая панель обзавелась рядом полезных улучшений для геймеров и теперь позволяет увидеть частоту кадров в игре (FPS), загрузку процессора в процентах, использование количества видеопамяти графического ускорителя и использование системной памяти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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