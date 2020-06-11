Google изменит рабочее пространство и откажется от привычных вещей

Офис компании Google откроется для ограниченного числа сотрудников 6 июля. К сентябрю за свои рабочие столы вернется треть сотрудников компании. Однако обновленный офис будет сильно отличаться от того, к чему привыкли в компании его работники. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Среди прочего будут организованы отдельные места для входа сотрудников, чтобы все не заходили одновременно. Работники должны будут измерять температуру дома и по прибытии в офис. Также рассматривается возможность тестирования на COVID-19 в некоторых офисах", - говорится в статье.

Кроме того, рабочие столы в офисах компании расставят на расстоянии в два метра друг от друга. Обязательными останутся маски в общих местах, включая столовые. Google пообещала выдавать их.

Компания перейдет от питания в столовой к раздаче ланч-боксов.

"Бесплатные завтраки и ужины отменят. Кроме того, Google откажется от спортивных залов, массажа и капсул для сна в офисе", - прогнозируют представители Google.