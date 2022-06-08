Конкурент высмеял Tesla из-за глохнущих автомобилей

Американский автопроизводитель Ford, который хочет составить конкуренцию Tesla на рынке электромобилей, высмеял компанию, когда начал отгружать свой первый электропикап F-150 Lightning. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из самых разрекламированных функций - двухсторонняя зарядка, когда машина может использоваться в качестве резервного генератора и питать другие электромобили либо частный дом. В первые пикапы положили переходники для Tesla. Автомобилисты предположили, что таким образом Ford "подкалывает" конкурента из-за глохнущих машин. Однако глава Ford Джим Фарли заверил подписчиков в Twitter, что это не троллинг.

Впрочем владельцам Tesla может и не понадобиться помощь в подзарядке. По оценкам BloombergNEF, автопроизводитель обладает второй по величине общедоступной зарядной сетью в США.

Ford F-150 Lightning представили в 2021 году. Основными конкурентами автомобиля называются Tesla Cybertruck и GMC Hummer. Задолго до начала продаж компания получила десятки тысяч заказов. Аналогичными функциями будут обладать и электрокары других автопроизводителей. Так, в марте 2022-го General Motors предложила использовать электромобили как накопители энергии. Электромобили Chevrolet Silverado и GMC Hummer EV с системой двунаправленной зарядки смогут заменить генераторы в случае отключения электричества в домах, а также других перебоев в энергоснабжении.