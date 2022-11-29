Sony выпустила набор необычных гаджетов

Компания Sony выпустила набор гаджетов Mocopi для захвата движений людей и анимирования 3D-аватаров в домашних условиях. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает издание Bloomberg.

Mocopi представляет собой набор из шести разноцветных "шайб", четыре из которых надеваются на голени и запястья как браслеты, одно как прищепка крепится на резинку брюк в районе копчика, а последнее как бандана надевается на голову. "Шайбы" отслеживают движения частей тела человека и передают их на смартфон, в специальное приложение. В промо-видео показано, как с помощью Mocopi молодой человек управляет 3D-моделью анимешной девушки.

Отмечается, что целевой аудиторией Mocopi являются пользователи метавселенных и витуберы (блогеры, выступющие на YouTube и Twitch от лица 3D-аватаров, - прим. ред). Огромным достоинством нового продукта Sony в обоих случаях является то, что оно позволяет анимировать 3D-аватары без использования дорогостоящих и габаритных камер захвата движений. Не исключается также, что впоследствии Mocopi будут использоваться совместно с PlayStation VR2.

Релиз набора гаджетов в Японии состоится в январе 2023 года. Sony просит за новинку 49,5 тыс. иен (примерно 22 тыс. руб. по курсу на 29 ноября).