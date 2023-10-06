Астронавт НАСА ожидает больше азербайджанских спутников на орбите

У Азербайджана уже есть спутники на орбите Земли, однако, я думаю, страна обладает потенциалом запустить еще большее количество.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend астрофизик и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джон-Дэвид Бартоу.

Он отметил, что Азербайджан активно работает над обучением своих новых специалистов в области астронавтики, добавив, что это вероятно, является наиболее важной частью стратегии развития данной сферы, поскольку обучение будущих поколений способствует ее долгосрочному развитию.

"До настоящего времени в космосе побывало около 600 человек. Я думаю, что в ближайшие 10 лет их число увеличится еще на 600. Этот рост будет возможен благодаря активному развитию данной сферы, включая участие новых частных компаний, что способствует быстрому развитию космической индустрии", - добавил Бартоу.

Отметим, что в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку был подписан договор о сотрудничестве между ОАО "Азеркосмос" и компанией Israel Aerospace Industries (IAI) по разработке новых наблюдательных спутников Азербайджана.

Согласно данному договору, в рамках программы "Azersky-2" будут изготовлены два спутника.