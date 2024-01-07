Microsoft удалит Wordpad

Microsoft заявила, что не планирует делать WordPad в Windows 11 "переустанавливаемой" функцией, и она будет удалена в будущем выпуске обновления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, те, кто установил Windows 11 Build 26020 или новее, доступные на канале Canary, уже заметили это изменение.

Начиная с этой версии, Microsoft отключила WordPad и People.

В примечании в документе поддержки говорится, что WordPad также будет удалён из производственных сборок. Неясно, когда это произойдёт, но вероятно, что компания нацелена на обновление Windows Hudson Valley.

Теперь IT-гигант предлагает использовать Microsoft Word или NotePad. "Мы рекомендуем Microsoft Word для документов с форматированным текстом, таких как .doc и .rtf, и NotePad для простых текстовых документов, таких как .txt", - отметил технический гигант.

Microsoft также не позволит пользователям переустанавливать WordPad после его удаления из ОС. Блокнот недоступен в Microsoft Store.

Компания также постепенно прекращает поддержку приложений People и Steps Recorder.

Ранее пользователи ОС Windows 11 в отзывах центра обратной связи Microsoft начали массово жаловаться на удаление WordPad, так как "это приложение быстрее, чем MS Word".

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