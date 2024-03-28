Apple назвала дату анонса iOS 18

Компания Apple назвала дату летней конференции WWDC 2024. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации от Apple, мероприятие начнется 10 июня и продлится до 14 июня включительно. На WWDC, возможно, представят iOS 18 и другие операционные системы - iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и VisionOS 2.

35-я ежегодная конференция разработчиков состоится в Apple Park, расположенном на территории штаб-квартиры компании. Apple пригласит разработчиков для очного участия, также мероприятие будут транслировать в интернете.

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