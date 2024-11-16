Apple разрабатывает процессор с колоссальными игровыми возможностями

Apple завершила выпуск трех своих чипсетов M4, включая топовый M4 Max, который демонстрирует исключительную производительность. Однако, по последним данным, компания планирует представить еще более мощный чипсет M4 Ultra, который будет оснащен 32 ядрами CPU и 80 ядрами GPU. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает издание WccfTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

M4 Ultra, как ожидается, обеспечит высокую частоту кадров в играх AAA-класса благодаря своей унифицированной архитектуре оперативной памяти. Это позволит разработчикам игр получить доступ к большему окну видеопамяти, что улучшит визуальное оформление и производительность их игр.

Согласно последнему информационному бюллетеню Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует представить M4 Ultra в следующем году вместе с обновленным Mac Pro. Это может сделать Mac Pro образца 2025 года одной из самых мощных систем массового производства на рынке.

Для успешного проникновения на игровой рынок Apple также работает над доступностью своих устройств, предлагая более широкий выбор компьютеров Mac и других продуктов по более привлекательным ценам. Однако, для полного успеха компании необходимо убедить больше разработчиков перенести свои игры на платформу, считают в WccfTech.