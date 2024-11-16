https://news.day.az/economy/1707632.html Сколько участников COP29 воспользовались поездами в Азербайджане? ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за неделю бесплатно перевезло свыше 3 тысяч участников конференции COP29, проходящей в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
Сколько участников COP29 воспользовались поездами в Азербайджане?
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за неделю бесплатно перевезло свыше 3 тысяч участников конференции COP29, проходящей в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
Напомним, что участники COP29 могут бесплатно пользоваться Абшеронской кольцевой железной дорогой, включая скоростные электропоезда, курсирующие по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.
Недавно было названо число перевезенных пассажиров на второй день COP29.
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