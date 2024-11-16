Сколько участников COP29 воспользовались поездами в Азербайджане?

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за неделю бесплатно перевезло свыше 3 тысяч участников конференции COP29, проходящей в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

Напомним, что участники COP29 могут бесплатно пользоваться Абшеронской кольцевой железной дорогой, включая скоростные электропоезда, курсирующие по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

Недавно было названо число перевезенных пассажиров на второй день COP29.