Названо число перевезенных пассажиров на второй день COP29

Проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является показателем репутации Азербайджана как надежного партнера в области устойчивого развития и экологии, а также международных мероприятий.

12 ноября - во второй день проведения COP29 количество перевозок демонстрирует высокий интерес туристов к услугам наземного транспорта, что подтверждает нашу способность предоставлять качественные и надежные транспортные решения на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по данным Азербайджанского агентства наземного транспорта, за прошедший день в результате более 4200 поездок из 18 центров транспортного обмена было доставлено около 45 тысяч пассажиров.

Было отмечено, что в этих пассажирских операциях приняли участие 350 сотрудников агентства.

Благодаря правильному направлению транспортных средств была осуществлена удобная и безопасная доставка пассажиров из Международного аэропорта Гейдар Алиев экспресс-автобусом H1 до станции метро "28 Мая" и экспресс-автобусом H2 до станции метро "Ахмедлы".

В первый день мероприятия было перевезено 35 тысяч пассажиров за счет обеспечения надежного транспортного сообщения из 18 хабов, организованных для удобного и эффективного использования пассажирами городского транспорта.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.