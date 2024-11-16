Учредитель Благотворительного фонда "Иша" Садхгуру направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев.

Для меня большая честь и большая радость вернуться в замечательную страну Азербайджан и прекрасный город Баку. Я благодарен за любовь и теплоту, с которыми Вы все приняли меня во время моего второго визита сюда.

Азербайджан принимает один из самых значимых саммитов СОР. Лозунг "Солидарность во имя зеленого мира" является наиболее подходящим и актуальным для планеты, столкнувшейся с кризисом, вызванным ужасающим уровнем загрязнения почв на глобальном уровне. Учитывая широкий консенсус между государствами мира относительно того, что оздоровление почв требует неотложного внимания, у Азербайджана есть возможность играть лидирующую роль в регионе в вопросе оздоровления и восстановления плодородия почвы и продемонстрировать влияние этого на продовольственную, водную безопасность и биоразнообразие, экономику и экологию.

Движение "Сохраним почву" глубоко привержено идее воссоздания процветающей и богатой ресурсами планеты. Мы готовы оказать Вашей стране любую необходимую поддержку для того, чтобы она играла лидирующую роль во всем Центральноазиатском регионе в вопросе оздоровления почвы для реализации нашего коллективного видения более зеленой и здоровой планеты.

Наши поздравления и благодарность Вам и народу Азербайджана за проведение грандиозного мероприятия, за Вашу теплоту и непревзойденное гостеприимство", - говорится в письме.