Садхгуру направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Учредитель Благотворительного фонда "Иша" Садхгуру направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев.
Для меня большая честь и большая радость вернуться в замечательную страну Азербайджан и прекрасный город Баку. Я благодарен за любовь и теплоту, с которыми Вы все приняли меня во время моего второго визита сюда.
Азербайджан принимает один из самых значимых саммитов СОР. Лозунг "Солидарность во имя зеленого мира" является наиболее подходящим и актуальным для планеты, столкнувшейся с кризисом, вызванным ужасающим уровнем загрязнения почв на глобальном уровне. Учитывая широкий консенсус между государствами мира относительно того, что оздоровление почв требует неотложного внимания, у Азербайджана есть возможность играть лидирующую роль в регионе в вопросе оздоровления и восстановления плодородия почвы и продемонстрировать влияние этого на продовольственную, водную безопасность и биоразнообразие, экономику и экологию.
Движение "Сохраним почву" глубоко привержено идее воссоздания процветающей и богатой ресурсами планеты. Мы готовы оказать Вашей стране любую необходимую поддержку для того, чтобы она играла лидирующую роль во всем Центральноазиатском регионе в вопросе оздоровления почвы для реализации нашего коллективного видения более зеленой и здоровой планеты.
Наши поздравления и благодарность Вам и народу Азербайджана за проведение грандиозного мероприятия, за Вашу теплоту и непревзойденное гостеприимство", - говорится в письме.
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