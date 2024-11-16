Цифровые технологии играют ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года, особенно в таких областях, как мониторинг климата, системы раннего предупреждения и повышение устойчивости к изменению климата.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Способность использовать данные, искусственный интеллект и другие цифровые инструменты открывает беспрецедентные возможности для адаптации и смягчения последствий изменения климата. Однако эти возможности накладывают на нас ответственность за то, чтобы наша цифровая трансформация была не только устойчивой, но и инклюзивной. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня.

Как мы знаем, растущий спрос на обработку данных, искусственный интеллект и подключение сопровождается увеличением энергопотребления, использования материалов и образованием электронных отходов", - сказал он.