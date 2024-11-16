На COP29 в Баку прошло параллельное мероприятие Culture for Climate

Сегодня в рамках COP29 в Баку прошло параллельное мероприятие Culture for Climate, посвящённое обсуждению роли культуры и наследия в формировании эффективных мер противодействия изменению климата. Об этом сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эксперты и высокопоставленные представители обсудили, как культурные аспекты могут способствовать системным изменениям, обеспечивать инклюзивность и повышать устойчивость в борьбе с климатическими вызовами. Мероприятие, организованное в павильоне Азербайджана, сосредоточило внимание на региональных и национальных подходах, подчёркивая значимость культуры в создании устойчивого будущего", - отмечается в сообщении.