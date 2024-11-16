Президент футбольного клуба «Барселона» прибыл в Азербайджан

Президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта 16 ноября прибыл c визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и другие официальные лица.