https://news.day.az/sport/1707909.html Президент футбольного клуба «Барселона» прибыл в Азербайджан - ФОТО Президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта 16 ноября прибыл c визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент футбольного клуба «Барселона» прибыл в Азербайджан - ФОТО
Президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта 16 ноября прибыл c визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре