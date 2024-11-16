https://news.day.az/economy/1707922.html Сколько коммерческих организаций в Нахчыване зарегистрированы в электронном порядке? - ЦИФРЫ С января по октябрь текущего года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 5 814 новых налогоплательщиков. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу. Согласно информации, 5 568 из них были физическими лицами, а 246 - юридическими лицами и другими организациями.
Сколько коммерческих организаций в Нахчыване зарегистрированы в электронном порядке? - ЦИФРЫ
С января по октябрь текущего года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 5 814 новых налогоплательщиков.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, 5 568 из них были физическими лицами, а 246 - юридическими лицами и другими организациями.
Число зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 10 месяцев этого года 83 процента коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном порядке, а 17 процентов - на основе обращений на бумажном носителе.
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