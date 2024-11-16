Когда будет восстановлено водоснабжение в Говсане?

Водоснабжение бакинского поселка Говсан будет восстановлено завтра.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Объединенная служба водоснабжения крупных городов.

"Уважаемые абоненты, в рамках работ, связанных с ликвидацией аварии на магистральном водопроводе, сообщаем, что перебои с подачей воды в некоторых районах населенного пункта 15 ноября будут устранены утром 16 ноября. Поскольку есть необходимость в срочном ремонте, планируется, что общие работы будут полностью завершены 17 ноября, а водоснабжение района будет поэтапно восстановлено в течение суток", - говорится в заявлении.