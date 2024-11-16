СОР29 проходит успешно, бойкот Запада провалился

СОР29 привлек внимание всего мира к нашей стране. Авторитет Азербайджана, как страны, способной стать мостом между цивилизациями, значительно возрос. Азербайджан реально может стать мостом между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Он уже неоднократно показывал свою способность служить интегрирующим звеном.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Приоритетным для Азербайджана как председателя СОР29 является вопрос финансирования и справедливости в отношении стран, наиболее подверженных негативным последствиям изменения климата, отметил депутат.

"Уверен, что СОР29 останется в истории как климатическая конференция ООН, принесшая реальный практический результат и давшая старт эффективной борьбе за климат. Успешное проведение конференции говорит о провале планов бойкота СОР29, вынашивавшихся некоторыми странами и организациями. В Баку на Саммит лидеров приехали первые лица многих стран. Всего было зарегистрировало более 70 тысяч гостей из 196 стран, в том числе 80 президентов, премьер-министров и вице-президентов.

Уже проведенные в Баку обсуждения показывают, что стороны начинают приходить к пониманию истины, которая заключается в том, что нельзя оставаться безразличными к проблеме изменения климата. Эта проблема в конечном итоге затронет всех. И в первую очередь в эту работу должны включиться мировые державы, те, кто более всего виновен в климатических проблемах. Азербайджан хоть и является нефтегазодобывающей страной, но его доля в выбросах углекислого газа минимальна - всего 0,1 процента. Президент Ильхам Алиев очень хорошо ответил на обвинения в адрес нашей страны, выступая на открытии Саммита лидеров СОР29. Думаю, все, кому были адресованы его слова, очень хорошо его услышали", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева