Цифровые технологии играют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Цифровые технологии играют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата. Они предлагают мощные инструменты для мониторинга климата, систем раннего предупреждения, повышения энергоэффективности и продвижения принципов циркулярной экономики.

В то же время с распространением цифровых инструментов мы должны осознавать и экологические издержки, которые они несут. Это включает рост энергопотребления, выбросов и увеличивающуюся проблему электронных отходов.

Согласно данным Всемирного банка, сектор информационно-коммуникационных технологий в настоящее время отвечает за примерно 4 процента глобальных выбросов. Мы обязаны действовать, чтобы минимизировать это воздействие", - сказал М.Бабаев.